"Софтлайн" завершает дополнительную оферту по обмену бумаг Noventiq

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Софтлайн" объявило о завершении приема заявлений от инвесторов в рамках дополнительного обмена бумаг Noventiq на бумаги "Софтлайн".

В конце марта компания анонсировала запуск дополнительной оферты по обмену бумаг для держателей GDR Noventiq в периметре НРД, которые ранее не успели принять участие в первом обмене. В обмен на 3 GDR Noventiq инвесторам предоставлена 1 акция российской компании.

Так, всего было обменено более 624 тысяч GDR Noventiq на более чем 208 тысяч акций "Софтлайн", сообщает компания.

"Реализация дополнительного этапа обмена способствовала увеличению доли акций ПАО "Софтлайн" в свободном обращении", - отмечается в сообщении. Free float по результатам допоферты не уточняется.

Акции для обмена были представлены акционером "Софтлайна" ООО "Аталайя".

В сентябре 2023 года "Софтлайн" обменял более 14 млн GDR Noventiq, права на которые учитываются в НРД и СПБ Банке, на то же количество своих акций. По результатам оферты было обменено около 82% всех GDR Noventiq в России.

В 2022 году Softline Holding разделил бизнес на российский и международный. Российский был продан основателю группы Игорю Боровикову за символический $1, а международный сменил название на Noventiq.