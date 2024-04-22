"Софтлайн" выходит на рынок Казахстана

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Софтлайн" (ГК Softline) выходит на рынок Казахстан, формируя хаб в Алма-Ате, сообщила компания.

"Основная цель ГК Softline в новом регионе - продвижение собственных продуктов, отраслевых решений и экспертизы, а также решений российских вендоров. При этом компания будет обеспечивать полный комплекс услуг, включая внедрение, сопровождение, техническую поддержку и обучение", - сказано в сообщении.

Международная экспансия на рынки дружественных стран в нем названо одним из приоритетных направлений развития в рамках стратегии компании, которая предполагает последовательное открытие хабов - центров экспертизы Softline - в различных странах.

Представительство в Казахстане компания считает "отправной точной" для выхода на весь рынок Центральной Азии. "Это принципиально важный шаг для старта реализации стратегии экспансии, так как данный регион является смежным по отношению к России, и некоторые российские производители ПО и оборудования уже активно выстраивают взаимодействие с локальными заказчиками, дистрибьютерами и интеграторами. При этом многие заказчики из центральноазиатских компаний проявляют лояльность и выражают готовность рассматривать российское ПО и оборудование в качестве альтернативы западным решениям", - говорится в сообщении.

В Казахстане уже много лет функционирует IT-дистрибутор Axoft, входящий в состав ГК. Таким образом, выход Softline на этот рынок поспособствует консолидации ресурсов группы и расширению возможностей компаний, отмечает компания.

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Акции компании торгуются на "Мосбирже".

Как сообщал "Софтлайн" в начале марта 2024 года, ООО "Аталайя" владеет 49,98% уставного капитала компании, подконтрольным "Софтлайну" компаниям принадлежит 13,58%, менеджменту и членам совета директоров - 6,6%, институциональным инвесторам - 18,22%, прочим акционерам - 11,62%. В начале апреля "Софтлайн" сообщал, что один из институциональных инвесторов - private equity подразделение банка "Синара" - увеличило долю в компании до 7,42% с 3,64%, а структура компании - "Софтлайн Проекты" - снизила долю до 9,64% с 13,41%.

По итогам 2023 года оборот ПАО "Софтлайн" по МСФО составил 91,5 млрд рублей, скорректированная EBITDA - 4,5 млрд рублей.