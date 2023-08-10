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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Noventiq Holdings завершил редомициляцию с Кипра на Каймановы острова

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Разработчик программного обеспечения Noventiq Holdings plc завершил редомициляцию с Кипра на Каймановы острова, сообщила компания.

Смена юрисдикции состоялась 26 июля, редомициляция проводится на фоне подготовки компании к листингу на американской бирже Nasdaq.

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В июле Noventiq провела делистинг с LSE, а также подала заявление о делистинге с Мосбиржи.

Все эти процессы обусловлены слиянием со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition Corp, по итогам которого объединенная компания получит публичный статус, и ее акции начнут торговаться на Nasdaq. Ранее сообщалось, что сделку по объединению планируется закрыть во второй половине 2023 года.

В 2022 году Softline Holding разделил бизнес на российский и международный. Российский был продан основателю группы Игорю Боровикову за $1, а международный сменил название на Noventiq.

Российский "Софтлайн" (ГК Softline), в свою очередь, получил статус ПАО и планирует получить листинг на Мосбирже.

Softline Кипр Noventiq Каймановы острова
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