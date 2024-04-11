Минфин попробует уложиться с планами по замещению евробондов РФ в I полугодие

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Минфин России, анонсировавший в прошлом году планы по замещению суверенных еврооблигаций РФ локальными долговыми бумагами, не исключает запуска этого процесса уже в первом полугодии, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"В целом принцип замещения у нас планируется такой же, как и у корпоратов. Успеем ли мы в первое полугодие уложиться? Думаю, да", - сказал Силуанов в интервью "Интерфаксу".

В июле 2023 года Госдума одобрила предложенные Минфином поправки в Бюджетный кодекс, которые наделяют правительство полномочиями по замещению обращающихся выпусков суверенных евробондов РФ на новые локальные выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами.

Поправки допускают возможность осуществления замещения еврооблигаций РФ в том числе через передачу (уступку) всех прав, если перевод эмитенту замещаемых евробондов невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных или иностранных финансовых организаций.

"Из-за санкций иностранных финансовых институтов в отношении российских ценных бумаг исполнение Россией своих обязательств по еврооблигациям оказалось затруднено. На первом этапе проблему доведения платежей держателям еврооблигаций удалось решить, создав новый временный механизм, установленный указом президента РФ. Механизм продолжит работать, но в результате замещения держатели ценных бумаг смогут заменить принадлежащие им еврооблигации на ценные бумаги с идентичными параметрами, но выпущенными по российскому праву в российской финансовой инфраструктуре без участия иностранных институтов", - комментировал Силуанов потенциальное замещение суверенных евробондов РФ в сентябре прошлого года.

Минфин планировал начать замещение суверенных евробондов РФ в IV квартале 2023 года, однако отложил эти планы на 2024 год из-за того, что организаторы и инфраструктура оказались перегружены замещениями евробондов корпоративных заемщиков (для них дедлайн в итоге был перенесен на конец I полугодия 2024 г).

Директор департамента госдолга и государственных финактивов министерства Денис Мамонов говорил, что в первую очередь к замещению будут рассматриваться еврооблигации с кодом XS - это бумаги с хранением глобальных сертификатов в иностранной инфраструктуре.

На первом этапе будут замещены четыре выпуска еврооблигаций, которые имеют код XS, их непогашенный объем в обращении составляет 702,8 млрд рублей ($7,8 млрд), писали в своем обзоре аналитики ЦБ РФ. "При среднем коэффициенте замещения на уровне корпоративных выпусков их замещение добавит сегменту замещающих бумаг около 378,4 млрд рублей ($4,2 млрд). При этом замещение еврооблигаций Минфина России позволит построить кривую примерной стоимости государственных заимствований в иностранных валютах", - отмечали они.

С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным евробондам РФ в рублях, такой порядок обслуживания внешнего госдолга был утвержден указом президента от 22 июня 2022 года. Российские владельцы бумаг получают выплаты напрямую через НРД, держателям, чьи права учитываются иностранными депозитариями, средства зачисляются на специальные рублевые счет типа "И".

В сентябре прошлого года вышел новый президентский указ, который разрешил НРД замену обязательств для проведения расчетов по заблокированным иностранным бумагам, принадлежащим россиянам. Механизм замены предусматривает использование для выплат средств со счетов типа "И". Замена обязательств происходит через 90 дней с даты очередного платежа по еврооблигациям РФ, по истечении этого срока для выплат по евробондам нерезидентам должна использоваться иностранная валюта на счетах НРД в иностранном депозитарии. А из накопившихся на счетах "И" средств будут списаны суммы для распределения между российскими инвесторами с заблокированными иностранными бумагами.

Отвечая на вопрос, как возникла идея использовать средства со счетов типа "И" для выплат по заблокированным бумагам, Силуанов в интервью "Интерфаксу" сообщил, что это совместная инициатива Минфина и ЦБ. "Мы же должны поддерживать наших инвесторов. И дальше это будем делать", - подчеркнул министр.