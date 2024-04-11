"Полярный литий" получил лицензию на экспорт образцов литиевой руды

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Полярный литий" (СП "Норникеля" и горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом") получило лицензию на экспорт образцов литиевой руды Колмозерского месторождения, говорится в сообщении компании на Федресурсе.

Экспорт образцов предназначен для технологических исследований руд. Лицензия на экспорт будет действовать до 31 декабря текущего года.

"Полярный литий" ожидает первую продукцию в 2026-27 годах хотя срок может быть скорректирован учредителями СП, говорил гендиректор "Полярного лития" Игорь Демидов.

"Полярный литий" не планирует выходить на экспорт, так как ожидаемые объемы карбоната и гидроксида лития расписаны по потребителям внутреннего рынка, уточнял Демидов. Но если какой-то компонент планируемой цепочки создания аккумуляторов "провалится" по срокам создания, соответствующая часть товарной продукции может экспортироваться.

СП "Норникеля" и "Росатома" в 2023 году получило лицензию на литиевое месторождение Колмозерское в Ловозерском районе Мурманской области, которая действует до 2043 года. Размер разового платежа СП за лицензию составил 1 718 млн рублей.

Согласно презентации компании, первая очередь ГОКа будет рассчитана на 400 тысяч тонн руды в год. С вводом второй очереди, запланированной на 2030 год, добыча вырастет до 2 млн тонн руды.

Во втором квартале 2025 года компания планирует утвердить запасы Колмозерского в Госкомиссию по запасам полезных ископаемых, при этом предварительные результаты геологоразведочных работ предполагают возможность увеличения объема запасов, утвержденных в 60-е годы.

В настоящее время запасы Колмозерского предполагают до 40 лет добычи при запланированном уровне 2 млн тонн руды в год, из которых будет извлекаться 45 тысчс тонн карбоната лития.

Колмозерское месторождение считается крупнейшим в России (75 млн тонн литиевых руд, 18,9% отечественных запасов) и наиболее перспективным. Прогнозные ресурсы оксида лития по категории P1 составляют 152,6 тысчст тонн, пентоксида тантала - 1 215 тонн, пентоксида ниобия - 1485 тонн.

Проект разработки Колмозерского месторождения предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития, которые используются в том числе в производстве аккумуляторных батарей.

В настоящее время литий, один из ключевых элементов для аккумуляторов (в том числе электромобилей), не добывается в РФ. Добыча сырья даст возможность создания первого отечественного производства литийсодержащей продукции, а также тяговых литий-ионных батарей. "Норникель", расширяя линейку металлов за счет лития, намерен укрепить свое положение в качестве ключевого поставщика для аккумуляторной отрасли, заявлял ранее президент "Норникеля" Владимир Потанин.