В Мончегорске планируется наладить производство литий-ионных батарей

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Мончегорске планируется развернуть производство литий-ионных батарей, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

Он отметил, что проект поддержал вице-премьер Денис Мантуров во время рабочей поездки в Мурманскую область 19 июля.

"Денис Валентинович (Мантуров - ИФ) поддержал, что именно в Мончегорске необходимо развивать, размещать, по сути, построить производство активных катодных материалов для литий-ионных батарей. Это проект, который имеет критическое значение с точки зрения локализации на территории нашей страны всей технологической цепочки по созданию элементов питания для различных отраслей промышленности", - сказал Чибис.

По словам губернатора, сейчас идет отработка проекта с ГК "Росатом" и компанией "Норникель".

"Конечно, мы очень рассчитываем, что все необходимые решения с точки зрения запуска проекта, включая федеральную поддержку в виде специальных мер господдержки будут приняты. Мы договорились, что для этого дополнительные детальные обсуждения будут проведены в правительстве РФ", - сказал Чибис.

В 2023 году лицензию на Колмозерское месторождения лития в Мурманской области получило ООО "Полярный литий" (СП "Норникеля" и горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом"). Проект разработки этого месторождения предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития (в объеме 45 тысяч тонн в год), которые используются в том числе в производстве аккумуляторных батарей.

Колмозерское месторождение считается крупнейшим в России (75 млн тонн литиевых руд, 18,9% отечественных запасов) и наиболее перспективным. Прогнозные ресурсы оксида лития по категории P1 составляют 152,6 тыс. тонн, пентоксида тантала - 1,215 тысячи тонн, пентоксида ниобия - 1,485 тысячи тонн.

"Полярный литий" ожидает первую продукцию в 2026-2027 годах, хотя срок может быть скорректирован учредителями СП, сообщал гендиректор "Полярного лития" Игорь Демидов.

Согласно презентации компании, первая очередь ГОКа будет рассчитана на 400 тысяч тонн руды в год. С вводом второй очереди, запланированным на 2030 год, добыча вырастет до 2 млн тонн руды.

Во втором квартале 2025 года компания планирует утвердить запасы Колмозерского в Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, при этом предварительные результаты геологоразведочных работ предполагают возможность увеличения объема запасов, утвержденных в 60-е годы.

В настоящее время запасы Колмозерского предполагают до 40 лет добычи при запланированном уровне 2 млн тонн руды в год, из которых будет извлекаться 45 тыс. тонн карбоната лития.

Сейчас литий, один из ключевых элементов для аккумуляторов (в том числе электромобилей), не добывается в России.