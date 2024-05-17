"Восток Инвестиции" приобрели долю Baring Vostok в "Группе Ренессанс Страхование"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Группа "Восток Инвестиции" приобрела долю фонда Baring Vostok в размере 8,89% в ПАО "Группа Ренессанс Страхование", сообщил страховщик. В результате группа "Восток Инвестиции" получила в распоряжение 49 489 350 голосующих акций страховой компании.

"Не возьмусь комментировать будущую стратегию Baring Vostok и "Восток Инвестиции", - сказал "Интерфаксу" вице-президент ПАО "Группа Ренессанс Страхование" Владимир Залужский, - но как представитель эмитента могу отметить: мы рады, что запланированные фондом события реализовались, теперь устраняется неопределенность".

В феврале президент Владимир Путин подписал распоряжение, которым разрешил сделки с акциями Ozon Holdings Plc и ПАО "Группа "Ренессанс страхование", в середине февраля этого года. Участники этих сделок в распоряжении не были названы - ни продавцы, ни покупатели.

Генеральный директор группы Юлия Гадлиба сообщала "Интерфаксу" в начале марта, что доля акций Baring Vostok в "Ренессанс страховании" в прямом и косвенном владении годами не менялась и составляла 13,7%. На тот момент у страховщика не было данных о каких-либо дальнейших планах продажи этой доли после завершения реструктуризации российских активов Baring Vostok.

Семейство фондов Baring Vostok Capital Partners было крупнейшим игроком на российском рынке прямых инвестиций. В конце декабря 2022 года было объявлено, что его проекты будут разделены на две части: зарубежные останутся у Baring Private Equity Майкла Калви и его команды, российские - перейдут локальному менеджменту во главе с Еленой Ивашенцевой (группа "Восток инвестиции").

"Мы подтверждаем получение холдингом "Восток инвестиции" регуляторных разрешений на выкуп активов фондов Baring Vostok в России и начинаем работу над техническим закрытием сделки", - сообщил тогда "Интерфаксу" представитель "Восток инвестиций".

Чистая прибыль "Группы Ренессанс Страхование" по итогам 2023 года оказалась рекордной за всю историю компании, составила 10,3 млрд рублей в стандартах МСФО против убытка в 2,1 млрд в 2022 году.

Общие страховые сборы группы за период увеличились на 17,3% - до 123,4 млрд рублей за прошлый год. Инвестиционный портфель группы на 31 декабря 2023 года превысил 182 млрд рублей, увеличившись с начала 2023 года на 23%, или на 34 млрд рублей.

Совет директоров ПАО "Группа "Ренессанс страхование" рекомендовал годовому собранию акционеров, которое намечено на 24 июня этого года, выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 1,28 млрд рублей, или 2,3 рубля на одну акцию, сообщил страховщик в начале мая. До этого группа выплатила промежуточные дивиденды в размере 63% от чистой прибыли по МСФО за 6 месяцев 2023 года. Размер дивидендов - 7,7 рубля на акцию (дивдоходность примерно 8%, согласно предварительной оценке страховщика).

"Группа "Ренессанс страхование" - первая российская страховая компания, которая провела IPO. Размещение акций прошло на "Московской бирже" в конце октября 2021 года по нижней границе диапазона - 120 рублей за акцию. Компания разместила 147 272 727 новых акций на 17,7 млрд рублей, ее капитализация с учетом привлеченных средств составила 66,8 млрд рублей (чуть меньше $0,95 млрд). Free float по итогам IPO составил около 24%.

Совместными глобальными координаторами и букраннерами выступили Credit Suisse, J.P.Morgan и "ВТБ Капитал", старший букраннер - BCS Global Markets, совместные букраннеры - "Ренессанс Капитал", Сбербанк, Тинькофф и Sova Capital.

Baring Vostok Capital Partners специализируется на инвестициях в СНГ. С 1994 года фонды под управлением Baring Vostok инвестировали в более чем 50 успешных компаний в сфере финансовых услуг, нефтяной и газовой отрасли, телекоммуникаций и средств массовой информации, в потребительском секторе.