Госдума решила разобраться с ценообразованием в угольной отрасли

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал недопустимой ситуацию, когда стоимость российского угля для российских компаний выше, чем для зарубежных.

"Эту тему возьмем на контроль и вместе с компанией "РусГидро", разберем все по полочкам с точки зрения ценовой политики и развития этой компании", - сказал Володин в среду на заседании нижней палаты парламента.

Он отметил, что недавно вопрос выработки электроэнергии на тепловых станциях в структуре "РусГидро", и в первую очередь на Дальнем Востоке был поднят в Госдуме на встрече с руководителем компании.

"Оказалось, что стоимость отгружаемого в эту компанию угля, произведенного на территории России, дороже, чем стоимость отправки этого угля за границу, причем существенно. Надо разобраться с этим", - сказал Володин.

Такую ситуацию спикер Госдумы назвал недопустимой.