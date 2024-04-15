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Песков заявил, что санкции на металлы из РФ ударят по интересам тех, кто их ввел

Песков заявил, что санкции на металлы из РФ ударят по интересам тех, кто их ввел
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Санкции США и Великобритании, которые запрещают импорт российских меди, алюминия и никеля, незаконны, они ударят по интересам тех, кто их вводит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Относимся к ним так же, как и ко всем остальным санкциям, считаем их абсолютно незаконными и считаем, что эти санкции в любом случае - это обоюдоострое оружие, и они будут абсолютно так же бить по интересам тех, кто эти санкции вводит", - сказал Песков журналистам в понедельник.

"Сейчас мы видим, что определенная дестабилизация цен произошла на рынке в этом сегменте. Будем смотреть, что и как будет происходить", - отметил он.

Так Песков прокомментировал сообщения о новых санкциях США и Великобритании, которые запрещают импорт российских меди, алюминия, никеля.

США Дмитрий Песков Великобритания
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