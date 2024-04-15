Песков заявил, что санкции на металлы из РФ ударят по интересам тех, кто их ввел

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Санкции США и Великобритании, которые запрещают импорт российских меди, алюминия и никеля, незаконны, они ударят по интересам тех, кто их вводит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Относимся к ним так же, как и ко всем остальным санкциям, считаем их абсолютно незаконными и считаем, что эти санкции в любом случае - это обоюдоострое оружие, и они будут абсолютно так же бить по интересам тех, кто эти санкции вводит", - сказал Песков журналистам в понедельник.

"Сейчас мы видим, что определенная дестабилизация цен произошла на рынке в этом сегменте. Будем смотреть, что и как будет происходить", - отметил он.

Так Песков прокомментировал сообщения о новых санкциях США и Великобритании, которые запрещают импорт российских меди, алюминия, никеля.