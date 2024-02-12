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"Автотор" начал выпуск коммерческих автомобилей под собственным брендом

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор" начал производство коммерческих автомобилей под собственным брендом Ambertruck ("Амбертрак"), сообщила пресс-служба компании.

Новый бренд, зарегистрированный в январе 2024 года, входит в единую группу собственных марок завода с общей основой в наименовании – "Амбер" (от английского amber - янтарь), уточняет пресс-служба.

План развития новой марки предполагает выпуск широкой линейки коммерческих автомобилей, работа над которой проходит в рамках технологического сотрудничества с рядом партнеров. Модели марки Ambertruck имеют перспективу высокой локализации производства, уточняет автопроизводитель.

На конвейере завода началось производство одновременно 4 моделей нового бренда. Это универсальное грузовое шасси полной массой 9,4 тонны и дизельным двигателем. В планах выпуск шасси этой модели с полной массой 5,5 и 7,5 тонн.

Еще две модели – это компактное грузовое шасси для города полной массой 3,5 и 5 тонн и дизельным двигателем, а также пикап полной массой 2,8 тонны также с дизельным двигателем. Самая крупная модель имеет полную массу 12 тонн и дизельный двигатель с турбонаддувом.

Шасси грузовых автомобилей подготовлены для оснащения различными универсальными и специальными надстройками (фургоны различного назначения, рефрижераторы, автогидроподъемники, мусоровозы, эвакуаторы и другие).

До настоящего времени "Автотор" не выпускал автомобили под собственным брендом.

Компания планирует в 2024 году запустить в производство линейку электромобилей под брендом "Амберавто".

"Автотор" выпускает автомобили с 1997 года. До 2022 года включительно предприятие производило модели немецкой BMW, сборка которых была приостановлена весной, а также южнокорейские Kia и Hyundai. Выпуск последних прекращен в начале октября 2022 года.

В настоящее время "Автотор" собирает легковые и коммерческие автомобили китайских брендов Kaiyi, BAIC, SWM, Foton, JMC и Dongfeng.

Автотор
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