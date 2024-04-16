Bloomberg сообщил, что санкции могут поставить под угрозу 36% продаж "Русала"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Санкции Великобритании и США могут поставить под угрозу 36% продаж "Русала", что может вынудить компанию сократить производство до минимумов с 2008 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на близкий к компании источник.

Эта доля соответствует объему продаж продукции "Русала" в Европу в 2022 году (36% от выручки), в прошлом году она сократилась до 28%, говорится в отчете компании.

По предварительной оценке "Русала", на которую ссылается Bloomberg, санкции могут затронуть как минимум 1,5 млн тонн годового объема продаж. "Русал" в прошлом году выпустил 3,8 млн тонн и реализовал 4,2 млн тонн. В результате "Русал" может быть вынужден сократить производство, сказал собеседник агентства, сравнив ситуацию с мировым финансовым кризисом, который резко ударил по спросу в 2008 году.

"Русал" не впервые обсуждает сокращение мощностей: в октябре прошлого года источники, близкие к кредиторам компании, сообщили о рассмотрении сценариев закрытия ряда убыточных заводов на фоне низких цен на алюминий и финансовых потерь от введения "курсовой" экспортной пошлины. В числе уязвимых упоминались Кандалакшский, Волгоградский и Новокузнецкий алюминиевые заводы, на которые приходится около 500 тыс. тонн из общих 3,83 млн тонн, выпущенных компанией в 2022 году.

"Русал" обеспокоен тем, что один из крупнейших потребителей российского алюминия Glencore воспользуется санкциями, чтобы ссылаться на оговорку о форс-мажорных обстоятельствах, или попытается договориться о дисконте, сообщил источник в компании.

США и Великобритания 12 апреля ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России, в результате London Metal Exchange (LME) запрещено принимать новые партии этих металлов из России. Произведенная после 13 апреля российская продукция не может продаваться на ключевой мировой бирже, где определяется бенчмарк на цветные металлы, и поступать на ее склады. Выпущенный до 13 апреля российский металл может по-прежнему приниматься, если его продавец может предоставить доказательства относительно срока его производства, поясняла LME.

На алюминий приходится львиная доля российского металла на складах LME (311 тыс. тонн из 400 тыс. тонн), доля российского алюминия на складах LME составляет 91% от общих запасов. Продажа металла на склады LME была важным резервным способом реализации российского металла, основная масса которого продается в рамках двухсторонних контрактов.

Официально "Русал" заявил, что новые санкции не влияют на способность компании осуществлять поставки, поскольку не затрагивают глобальные логистические решения компании, доступ к банковской системе и систему производства.

Между тем, рынок не испытывает излишнего оптимизма насчет последствий новых санкций. Введенные ограничения могут стоить российским производителям потери рентабельности на 2-4 п.п. за счет удорожания логистических цепочек, полагает главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов. Маржа по EBITDA "Русала" в 2023 году, для сравнения, упала до 6,4% с 14,5% в позапрошлом году.

Переориентация на рынки Юго-Восточной Азии позволит "Русалу" решить проблемы сбыта, но процесс будет непростым, в отличие от "Норникеля", так как производимый ГМК высококачественный никель в мире по-прежнему дефицитен. Дисконт при продажах российского металла может составить около 10%, считает Худалов.