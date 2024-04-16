MDMG получила согласие регистратора Кипра на редомициляцию в российский САР

Специальный административной район на острове Октябрьский в Калининградской области Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - MD Medical Group Investments Plc (управляет сетью клиник "Мать и дитя") получила согласие регистратора Кипра на редомициляцию в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский Калининградской области, говорится в сообщении компании.

В нем отмечается, что компания предоставила комплект документов на регистрацию в САР в качестве международной компании публичного акционерного общества "МД Медикал Груп Инвестментс" (МКПАО "МД Медикал Груп").

Компания рассчитывает, что процедура регистрации МКПАО в России, включая регистрацию выпуска акций Банком России, займет 35 дней.

В феврале MDMG сообщала, что планирует завершить редомициляцию в начале II квартала, после чего сможет возобновить выплату дивидендов.

Акционеры MDMG в конце августа 2023 года одобрили смену юрисдикции компании с Кипра на САР о. Октябрьский.

Сообщалось, что MDMG намерена сохранить программу ГДР и текущий статус листинга на Московской бирже.

MDMG, зарегистрированная в 2010 году, на 67,9% принадлежит основателю и гендиректору компании Марку Курцеру. В свободном обращении - около 32,1% акций MDMG.

MDMG объединяет 55 медицинских учреждений, в том числе 11 многопрофильных госпиталей и 44 амбулаторные клиники с присутствием на территории 27 регионов РФ.