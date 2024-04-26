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Выручка УК сети клиник "Мать и дитя" в I квартале выросла на 23,2%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - MD Medical Group Investments Plc (MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя") в I квартале нарастила выручку на 23,2% - до 7,66 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В частности, выручка госпиталей в Москве увеличилась на 25% - до 3,86 млрд рублей. Рост, прежде всего, связан с увеличением выручки от оказания медицинской помощи в условиях стационара на 19,9% и амбулаторных посещений на 30,1%, а также родов на 41,4% и ЭКО на 26,7%.

Выручка региональных госпиталей увеличилась на 21,3%, до 2,03 млрд рублей - в основном, благодаря росту выручки от оказания медицинской помощи в условиях стационара (+22,5%) и амбулаторных посещений (+24,4%), а также родов (+35,8%) и ЭКО (+11,7%). Наибольший вклад в положительную динамику выручки внесли госпитали Самары, Тюмени и Новосибирска.

Выручка амбулаторных клиник в Москве и Московской области увеличилась на 10% и составила 705 млн рублей благодаря росту спроса на посещения различных специалистов, в том числе ввиду роста загрузки новых клиник, открытых в 2023-2024 годах.

Выручка амбулаторных клиник в регионах составила в I квартале 1,06 млрд рублей, что на 29,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Долг группы, представленный арендными обязательствами, по состоянию на 31 марта 2024 года составил 975 млн рублей, увеличившись на 98 млн рублей (или на 11,2%) по сравнению с показателем на 31 декабря 2023 года. В результате по состоянию на 31 марта на балансе компании сформирована чистая денежная позиция в размере 10,94 млрд рублей.

Общий объем капитальных затрат в I квартале увеличился в три раза год к году и составил 512 млн рублей. Основную долю капзатрат составляет госпитальный сегмент (72%).

В 2024 году MDMG планирует открыть девять амбулаторных клиник в Москве и области, Липецке, Челябинске, Хабаровске, Калининграде и Сургуте. Плановый объем капитальных затрат на составляет около 1,2 млрд рублей.

На этапе начала реализации проектов строительства находятся два госпиталя: в медицинском кластере "Лапино" и Домодедово. Запуск ожидается в 2025-2026 годах. Плановый объем капитальных затрат на строительство и оборудование центров составляет около 8,8 млрд рублей.

MDMG, зарегистрированная в 2010 году, на 67,9% принадлежит основателю и главе компании Марку Курцеру. В свободном обращении - около 32,1% акций.

MDMG объединяет 55 медицинских учреждений, в том числе 11 многопрофильных госпиталей и 44 амбулаторные клиники с присутствием на территории 27 регионов РФ.

MDMG Мать и дитя
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