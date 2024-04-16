Wildberries сдвинет на год ввод первого логистического центра в Узбекистане

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Маркетплейс Wildberries подтвердил намерение ввести свой первый крупный логистический центр в Ташкентской области Узбекистана, но сроки сдвинулись на год.

"Планы по созданию логистического центра в Узбекистане не изменились и вряд ли изменятся. Во-первых, в Узбекистане очень большой рынок с точки зрения потребителей. Во-вторых, стоит задача привлечь не столько покупателей, сколько производителей", - сказала гендиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук на пресс-конференции в Ташкенте.

Представитель Wildberries в республике Сардор Кадыров сообщил, что логистический центр в Ташкентской области планируется запустить до 2026 года. В октябре 2023 года он говорил, что центр намерены построить до конца 2024 года.

"Это нестандартный проект. Он специально под Узбекистан готовится, мы предстроительную подготовку прошли, финализируем сейчас все параметры", - пояснил Кадыров во вторник, комментируя корректировку сроков проекта.

По его словам, строительство центра может занять 7-8 месяцев.

"Помимо Ташкентской области, компания также рассматривает возможности строительства еще двух центров в регионах страны. Здесь будут полноценные торгово-логистические комплексы, которые предложат полный комплекс услуг маркетплейса", - добавил Кадыров.

По данным Wildberries, объем инвестиций в строительство логоцентра в Ташкентской области может составить около $140 млн.