Бакальчук назвала сроки введения крупнейшего в Сибири распредцентра Wildberries

Склад высотой 24 метра потребует поиска новых логистических технологий

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Первая очередь распредцентра Wildberries в Новосибирской области будет введена до конца 2023 года, сообщила глава компании Татьяна Бакальчук, которая 29 августа посетила эту стройплощадку.

"В этом году мы должны 50 тысяч (кв. метров - ИФ) построить, в следующем году - все остальное. Это будет крупнейший объект в Сибири, и, я думаю, что мы потом еще добавим", - сказала она губернатору региона Андрею Травникову.

Бакальчук отметила, что общая площадь центра составит 156 тысяч кв. м, впервые компания строит распердцентр высотой 24 метра, что требует новых логистических технологий.

Нам важнее перестроить логистику, здесь (в Новосибирске - ИФ) будет склад 24 метра (высотой - ИФ), здесь совсем другая логистика нужна, нежели для 16 м. Когда 10 млн товаров отгружается в сутки - это одна логистика, когда их будет 20 млн - там совершенно все по-другому", - сказала она.

"Все меняется, удвоение оборота кардинально меняет всю систему", - добавила Бакальчук.

Она также отметила, что вводятся новые сортировочные линии, продолжается автоматизация техпроцессов, для перемещения между складами в одном из распредцентров используется беспилотный транспорт.

"Доставку дронами - пока что вряд ли", - сказала Бакальчук.

Губернатор пообещал зарезервировать площади под возможное расширение.

Запуск крупного склада позволит создать 7,5 тысячи новых рабочих мест.

Строительство логоцентра началось летом 2023 г в "Промышленно-логистическом парке Новосибирской области". Инвестиции составят 9,2 млрд рублей.

Кроме того, Бакальчук сообщила журналистам, что Wildberries построит во Владивостоке распредцентр площадью 100 тысяч кв. метров или больше.

"Я думаю, что это стандартная история будет, скорее всего, у нас стандарт - это 100 тысяч кв. метров, скорее всего, во Владивостоке, может быть, будет больше, но пока не могу сказать", - сказала она.

Она также сообщила, что компания имеет планы по строительству дополнительных мощностей во всех странах присутствия. "Все страны нашего присутствия - мы сейчас прорабатываем строительство", - сказала она.

В июле Wildberries зарегистрировала ООО "ВБ Владивосток" на территории опережающего развития "Приморье".

Wildberries, крупнейший в России маркетплейс, по итогам 2022 года нарастил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) почти в два раза, до 1,67 трлн рублей. Совокупная площадь всех логистических центров компании во всех странах присутствия на конец марта 2023 года составила около 2,8 млн кв. м.