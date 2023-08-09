Wildberries запустил партнерскую программу по открытию пунктов самовывоза в Азербайджане

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Wildberries объявил о запуске партнерской программы по открытию пунктов выдачи заказов (ППВЗ) в Азербайджане, сообщила пресс-служба онлайн-платформы.

"Онлайн-платформа Wildberries продолжает расширять масштабы сотрудничества с предпринимателями во всех странах присутствия и объявляет о запуске программы открытия пунктов выдачи заказов по франшизе в Азербайджане. Теперь местные предприниматели могут самостоятельно открывать пункты самовывозов и получать доход за выдачу заказов", - говорится в сообщении.

Доход от оборота самовывоза будет начинаться от 4,04%. Открыть ППВЗ может любое юридическое лицо. Площадь помещения должна быть не меньше 50 кв.м. Также пункт должен располагаться на первом этаже, иметь отдельный вход и круглосуточный доступ.

Продажи в Азербайджане Wildberries запустил в начале августа 2023 года.

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