Минсельхоз посетовал на нехватку современных элеваторов

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - РФ в условиях высоких урожаев не хватает мощностей по приемке и отгрузке зерна, а также современных элеваторов, при этом общие мощности профицитны и рассчитаны на хранение более 166 млн тонн зерна. Об этом сообщила замдиректора департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Ольга Полозюкова на бизнес-конференции "Элеваторы России - 2024" в среду в Москве.

"Основными слабыми сторонами в текущих реалиях, наверное, являются недостаточные мощности по приемке и отгрузке зерна, а также элеваторы, не обладающие достаточной железнодорожной инфраструктурой. Они также сейчас находятся в слабой позиции", - сказала она.

По ее словам, "эта тема очень важна для удаленных регионов". "Например, для Сибири единственным способом доставки до основных портов Российской Федерации является железнодорожный транспорт. И элеваторы, которые не обладают мощностями по отгрузке отправительскими маршрутами, вынуждены формировать по 10-15 вагонов у себя, далее перевозить на пути общего пользования, формировать общие партии там. Данные процессы удлиняют сроки доставки до конечных потребителей и экспортных терминалов, увеличивают стоимость доставки", - заявила Полозюкова.

"Таким образом, основная потребность сейчас состоит в современных элеваторах, способных осуществлять отправительские маршруты и полностью обеспеченных собственной инфраструктурой, - сказала она. - В настоящее время участники рынка эту тенденцию понимают, и за последние годы мы видим, что выстраивается единая логистика от поля до терминала. Участники рынка сейчас строят не просто элеваторы с отгрузками железнодорожными, но и пополняют свой собственный подвижной состав. И даже некоторые участники могут позволить себе выстраивать еще и терминалы".

По ее словам, для развития отрасли хранения зерна действуют различные меры господдержки. В частности, в рамках экспортного проекта предусмотрены льготные инвестиционные кредиты на строительство подъездных железнодорожных путей, позволяющих принимать и формировать отправительские полные маршруты.

При этом Полозюкова сообщила, что текущие мощности по хранению зерна в РФ составляют более 166 млн тонн. Основные расположены в Центральном, Южном, Приволжском и Сибирских федеральных округах, "что логично и обусловлено высокими темпами сбора урожая в этих регионах", отметила она. "Если смотреть на цифры и с учетом валового производства и потребления в каждом регионе и необходимых запасов для обеспечения внутреннего потребления, профицит мощностей оценивается более чем в 23% от необходимого", - добавила замдиректора департамента.