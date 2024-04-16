В руководстве ритейлера Х5 дивидендные перспективы считают пока туманными

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Возвращение к выплатам дивидендов X5 Retail Group в конце 2024 года маловероятно, а перспективы на 2025 год тоже пока неочевидны, сообщила начальник управления по связям с инвесторами ритейлера Мария Язева в эфире "РБК Про".

"Сроков (возобновления выплат дивидендов - ИФ) пока нет, но в конце 2024 года очень вряд ли (стоит их ожидать - ИФ)", - сказала она.

Что касается возможности возврата к дивидендным выплатам в 2025 году, то это будет зависеть от целого ряда факторов. В их числе Язева назвала решение суда по итогам разбирательства, инициированного Минпромторгом с X5 Retail Group о приостановке корпоративных прав в ООО "Корпоративный центр ИКС 5"; возможность нидерландского холдинга потребовать компенсацию за долю в российском юрлице, нераспределенную между российскими владельцами, и потенциальный размер этой компенсации в случае предъявления такого требования.

"Мы даже не знаем структуру акционеров, которая потенциально может быть у Х5 - поэтому странно сейчас рассуждать о том, кому и сколько дивидендов мы будем выплачивать", - резюмировала она.

Минпромторг подал иск против Х5 в марте, судебное заседание по иску запланировано на 23 апреля.

Ранее ООО попало в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), что предполагало возможность передачи долей участия в российских организациях конечным владельцам.

В случае удовлетворения иска произойдет распределение акций ООО между держателями GDR и конечными собственниками X5. Кроме того, предполагается, что по завершению суда "дочка" получит статус открытого акционерного общества и листинг на "Мосбирже".

Ранее набсовет X5 рекомендовал акционерам не распределять дивиденды за 2023 год. X5 также не выплачивала дивиденды ни за 2022 год, ни за 2021 год.

"В 2022-2023 годах мы не выплачивали дивиденды и в базовом сценарии нераспределенные средства так или иначе будут распределены среди акционеров. Будет ли это в виде дивидендов или, возможно, в виде компенсации голландской компании - что тоже является созданием стоимости для акционеров", - предупредила Язева.

X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Ведущим акционером компании является структура "Альфа-групп" CTF Holdings S.A (47,86%).