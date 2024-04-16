В России изделия из натурального меха могут подорожать в 2024 году на 15%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В 2024 году в России одежда из натурального меха может подорожать на 10-15%, сообщил "Интерфаксу" президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов.

"Я думаю рост цен (в 2024 году - ИФ) составит 10-15%. Это оправданно ввиду значительной стоимости сырья, которую мы наблюдаем на аукционе, косвенных затрат на производство продукции, в связи с инфляцией. Я считаю, что 10-15% это тот минимум, на который можно ожидать повышение цен, особенно новых коллекций", - отметил он.

Цена изделий из прошлых коллекций может остаться на том же уровне, но на новые коллекции будет повышение цен. Причем рост будет выше, чем среднемноголетний показатель.

"Пушнина резко подорожала именно на аукционах, потому что как раз пушнина в предсезон покупки пойдет в производство и появится в продаже уже в следующем сезоне, начиная с сентября месяца", - объяснил Столбов.

На международной выставке "Мягкое золото России" в Пятигорске Столбов сообщил, что в 2023 году в России средние цены на меховые изделия в долларовом выражении снизились на 16% по отношению к 2022 году. В рублевом же выражении был рост на 6,4%.

"С учетом затрат на всех этапах производства - от фермы, промысла до пошива готовых изделий, цены не достигли уровня, обеспечивающего хорошую прибыль и достойную зарплату работников. Натуральный мех не должен стоить дешево. Это элитарная продукция с большой долей высококвалифицированного ручного труда. И, соответственно, работники, которые занимаются этим, должны получать достойную зарплату. Тогда и проблем с кадрами, возможно, не будет", - заключил президент Российского пушно-мехового союза.