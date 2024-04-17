МТС банк изучает разные варианты выхода на рынок страхования

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - МТС банк изучает рынок страхования, рассматривает различные варианты присутствия на нем.

Глава банка Илья Филатов в интервью YouTube-каналу "Вредный инвестор", отвечая на вопрос, что нового банк планирует предлагать физлицам, заявил: "Мы, наверное, сейчас с учетом того, что кредитного страхования стало очень много (по прошлому году у нас страховые сборы больше 30 млрд рублей)... То есть в принципе, если бы у нас сегодня была своя страховая лицензия, мы бы сразу попали в топ-10 на страховом рынке".

В пресс-службе банка "Интерфаксу" уточнили, что кредитная организация видит интерес к страховому рынку.

"Рынок нам интересен, мы рассматриваем различные варианты участия", - заявили в кредитной организации.

Филатов также сообщил, что банк во втором квартале планирует запустить сервис рассрочки BNPL.

МТС банк на прошлой неделе официально объявил о планах провести IPO на "Московской бирже". Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса банка. В рамках размещения ПАО "МТС", мажоритарный акционер банка, не планирует продавать принадлежащие ему акции. По итогам IPO МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка.

Банк по итогам 2023 года занимал 24-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Чистая прибыль банка по РСБУ за первый квартал 2024 года выросла на 32%, до 3,7 млрд рублей, кредитный портфель физических лиц составил 359 млрд рублей.