Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

МТС банк изучает разные варианты выхода на рынок страхования

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - МТС банк изучает рынок страхования, рассматривает различные варианты присутствия на нем.

Глава банка Илья Филатов в интервью YouTube-каналу "Вредный инвестор", отвечая на вопрос, что нового банк планирует предлагать физлицам, заявил: "Мы, наверное, сейчас с учетом того, что кредитного страхования стало очень много (по прошлому году у нас страховые сборы больше 30 млрд рублей)... То есть в принципе, если бы у нас сегодня была своя страховая лицензия, мы бы сразу попали в топ-10 на страховом рынке".

В пресс-службе банка "Интерфаксу" уточнили, что кредитная организация видит интерес к страховому рынку.

"Рынок нам интересен, мы рассматриваем различные варианты участия", - заявили в кредитной организации.

Филатов также сообщил, что банк во втором квартале планирует запустить сервис рассрочки BNPL.

МТС банк на прошлой неделе официально объявил о планах провести IPO на "Московской бирже". Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса банка. В рамках размещения ПАО "МТС", мажоритарный акционер банка, не планирует продавать принадлежащие ему акции. По итогам IPO МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка.

Банк по итогам 2023 года занимал 24-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Чистая прибыль банка по РСБУ за первый квартал 2024 года выросла на 32%, до 3,7 млрд рублей, кредитный портфель физических лиц составил 359 млрд рублей.

МТС МТС банк Илья Филатов Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сенаторы поддержали закон о порядке оплаты сверхурочной работы

Аэропорт "Иваново" прошел сертификацию и возобновит рейсы с 18 апреля

Аэропорт "Иваново" прошел сертификацию и возобновит рейсы с 18 апреля

Власти ХМАО предложили упростить приватизацию законсервированных нефтяных скважин

Ставки по ипотеке в США выросли до максимума за 4 месяца

Ставки по ипотеке в США выросли до максимума за 4 месяца
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });