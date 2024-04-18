Глава ЕК не сомневается в скором использовании доходов от активов РФ для Украины

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что все лидеры ЕС настроены использовать для военной помощи Украине доходы от замороженных активов РФ на основе предложения ЕК.

"И если мы будем работать в таком темпе, в каком работаем сейчас, то первые выплаты за счет этих чрезвычайных доходов, которые в первый год должны составить порядка 2,5-3 млрд евро, станут доступны и могут быть инвестированы в помощь Украине для военных нужд", - сказала глава ЕК в четверг на пресс-конференции в Брюсселе по завершении внеочередного саммита Евросоюза.

Ей был задан вопрос о сделанном ранее председателем Европейского центрального банка Кристин Лагард заявлении, что предложения по использованию замороженных российских активов несут в себе юридические риски.

Фон дер Ляйен уклонилась от комментария этого высказывания.

Ранее в Вашингтоне Лагард, которую процитировала Financial Times, заявила: "Я видела четыре разные схемы или предложения по обходу того, что многие юристы рассматривают как очень серьезное юридическое препятствие, и это может быть расценено как нарушение международного законодательства".

По ее словам, "переход от заморозки активов к их конфискации и использованию заслуживает очень внимательного рассмотрения", потому что "это может повлечь за собой нарушение международного порядка, который мы хотим защитить и сделать так, чтобы Россия его уважала".