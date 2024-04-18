Лидеры стран ЕС призвали быстрее использовать доходы от активов РФ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Участники саммита Евросоюза призвали быстрее решить вопрос использования для помощи Украине доходов от замороженных российских активов.

"Европейский совет приветствует прогресс в обсуждении предложений по использованию на нужды Украины доходов от российских замороженных активов", - говорится в заявлении лидеров стран ЕС, собравшихся на саммит в Брюсселе.

"Призываем быстро принять эти предложения", - отмечается в нем.