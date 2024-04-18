Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Лидеры стран ЕС призвали быстрее использовать доходы от активов РФ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Участники саммита Евросоюза призвали быстрее решить вопрос использования для помощи Украине доходов от замороженных российских активов.

"Европейский совет приветствует прогресс в обсуждении предложений по использованию на нужды Украины доходов от российских замороженных активов", - говорится в заявлении лидеров стран ЕС, собравшихся на саммит в Брюсселе.

"Призываем быстро принять эти предложения", - отмечается в нем.

Европейский совет Евросоюз Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Протестующие в Грузии выдвинули ультиматум отозвать законопроект об иноагентах

Протестующие в Грузии выдвинули ультиматум отозвать законопроект об иноагентах

Макрон назвал долгом Евросоюза расширение санкций против Ирана

Макрон назвал долгом Евросоюза расширение санкций против Ирана

Глава ЕК считает реалистичной угрозу войны, которая может затронуть Евросоюз

Эрдоган намерен встретиться с одним из лидеров ХАМАС

Эрдоган намерен встретиться с одним из лидеров ХАМАС

Ставки по ипотеке в США выросли до максимума за 4 месяца

Ставки по ипотеке в США выросли до максимума за 4 месяца
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });