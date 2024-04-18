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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Министры финансов G7 изучают возможности использования активов РФ для помощи Киеву

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Министры финансов и главы Центробанков стран "большой семерки" (G7) обсудили вопросы, связанные с помощью Украине и, в частности, использование на эти цели доходов, полученных от замороженных российских активов.

"Мы подтверждаем нашу решимость добиться того, чтобы Россия заплатила за ущерб, который она нанесла Украине. Суверенные активы России в наших юрисдикциях до тех пор будут оставаться заблокированными в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами", - говорится в совместном заявлении участников встречи, прошедшей в Вашингтоне.

В заявлении не содержится конкретного плана в отношении активов, но говорится, что заинтересованные стороны "продолжат работу над всеми возможными способами, с помощью которых обездвиженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины".

Предложения на эту тему планируется представить лидерам G7 на июньском саммите в Италии.

В заявлении также говорится, что финансисты "семерки" "обеспечат тесную координацию любых будущих мер, направленных на ограничение способности Ирана приобретать, производить или передавать оружие для поддержки дестабилизирующей региональной деятельности".

G7 Вашингтон Киев
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