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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Саудовская Аравия в феврале нарастила добычу нефти на 0,6% м/м, экспорт - на 0,3%

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в феврале увеличила добычу нефти на 0,6% к январю, экспорт - на 0,3%, сообщает сайт Joint Organization Data Initiative (JODI).

Добыча нефти Саудовской Аравии в феврале составила 9,011 млн б/с против 8,956 млн б/с в январе. В годовом выражении этот показатель упал на 13,8%.

Объем экспортных поставок составил 6,317 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 6,297 млн б/с в январе. При этом он был на 15,3% меньше, чем в феврале 2023 года.

Ирак повысил экспорт на 2,9% за месяц - до 3,434 млн б/с, добычу - на 0,3%, до 3,992 млн б/с. При этом по сравнению с февралем 2023 года первый показатель снизился на 8,2%, второй - на 8%.

Производство нефти в Венесуэле в феврале выросло до 877 тысяч б/с по сравнению с 841 тысячей б/с в предшествующий месяц. Год назад показатель составлял 704 тысячи б/с. При этом поставки за рубеж из этой страны в позапрошлом месяце составили 517 тысяч б/с против 407 тысяч б/с в январе и 537 тысяч б/с годом ранее.

По предварительным оценкам JODI, США в феврале нарастили добычу нефти на 5,9% - до 13,276 млн б/с. Между тем за год показатель увеличился на 5,9%.

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составил 4,632 млн б/с против 4,049 млн б/с в январе (рост на 14,4%) и 3,998 млн б/с в феврале 2023 года (повышение на 15,9%).

Саудовская Аравия Ирак США Венесуэла
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