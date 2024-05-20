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Саудовская Аравия в марте снизила добычу нефти на 0,4% к февралю

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в марте снизила добычу нефти на 0,4% к февралю, при этом увеличив экспорт на 1,5%, сообщает сайт Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 6,413 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 6,317 млн б/с в феврале. При этом показатель был на 14,8% меньше, чем в марте 2023 года.

Добыча нефти Саудовской Аравии в марте составила 8,973 млн б/с против 9,011 млн б/с в феврале. В годовом выражении этот показатель упал на 14,3%.

Ирак сократил экспорт на 0,3% за месяц - до 3,423 млн б/с, добычу - на 2,2%, до 3,903 млн б/с. При этом по сравнению с мартом 2023 года первый показатель снизился на 3,1%, второй - на 7,1%.

Производство нефти в Венесуэле в марте уменьшилось до 874 тысячи б/с по сравнению с 877 тысячами б/с в феврале. Год назад показатель составлял 754 тысячи б/с. Поставки за рубеж из Венесуэлы в марте составили 584 тысячи б/с против 517 тысяч б/с в феврале и 482 тысяч б/с годом ранее.

По предварительным оценкам JODI, США в марте снизили добычу нефти на 0,4% м/м - до 13,1 млн б/с, за год показатель увеличился на 2,6%.

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составил 3,927 млн б/с против 4,66 млн б/с в феврале (снижение на 15,7%) и 4,846 млн б/с в марте 2023 года (падение на 19%).

Ирак США Саудовская Аравия Венесуэла JODI
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