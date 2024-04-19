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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

ТМК может выплатить дивиденды в размере 9,51 руб. на акцию за 2023 год

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Трубной металлургической компании" (ТМК) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 9,51 руб. на акцию, говорится в сообщении компании. Общая сумма выплат может составить 10 млрд рублей.

Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендовано установить 4 июня.

Годовое собрание акционеров назначено на 24 мая, оно пройдет в заочной форме. Закрытие реестра на участие в собрании - 29 апреля.

За первое полугодие 2023 года ТМК выплатила дивиденды в размере 13,45 руб./акция (общая сумма выплат - 13,9 млрд рублей).

Согласно положению ТМК о дивидендной политике, целью компании является выплата дивидендов в размере не менее 25% от консолидированной чистой прибыли, рассчитанной по МСФО.

Чистая прибыль в 2023 году составила 39,4 млрд рублей, что на 6% ниже значения 2022 года (41,9 млрд рублей). Прибыль на акцию составила 37,59 рубля против 41,01 рубля годом ранее.

Летом прошлого года кипрская TMK Steel Holding, которой принадлежит контроль в "Трубной металлургической компании", перерегистрировалась в российскую юрисдикцию: на острове Русский в Приморском крае было зарегистрировано МКОО "ТМК Стил Холдинг".

ТМК Трубная металлургическая компания
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