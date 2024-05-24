Kopy Goldfields даст миноритариям возможность выйти с премией к рынку на фоне давления из-за работы в РФ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Шведская Kopy Goldfields, производственные активы которой представлены "Амур Золотом", даст миноритариям опцию выхода из капитала с премией к рынку на фоне давления из-за присутствия компании в России.

Как сообщила компания, она предлагает выкупить 156 млн акций (это порядка 17% капитала) по цене 0,35 шведской кроны за акцию и сократить уставный капитал. Для сравнения, последняя цена закрытия торгов бумагами Kopy Goldfields на Nasdaq First North Growth Market в Стокгольме, - 0,25 кроны. На выкуп в общей сложности компания может потратить 54,5 млн крон ($5 млн).

Основные акционеры компании – HC Alliance Mining Group и Магомед Бажаев, вместе владеющие около 83% акций Kopy Goldfields – не будут принимать участия в выкупе, он ориентирован именно на рыночных миноритариев.

Если в результате сделки доля основных акционеров превысит 90%, компания намерена провести делистинг.

На компанию все сильнее влияют санкции и другие законодательные инициативы как в России, так и в ЕС, также политические решения третьих сторон еще больше препятствуют трансграничным операциям и ограничивают ликвидность и гибкость для акционеров Kopy Goldfields, поясняет компания. В результате Kopy Goldfields и ее акционеры сталкиваются с нарастающими трудностями и значительными рисками. Совет директоров отмечает, что к компании и ее шведским акционерам проявляют интерес и оказывают давление, чтобы они прекратили деятельность в России, поэтому, оценив несколько стратегических вариантов, он предложил такую возможность для выхода.

Выкуп подлежит одобрению на собрании акционеров, подать заявки можно будет с 3 по 17 июля.

Kopy Goldfields в 2020 году провела сделку по обратному поглощению "Амур Золота", контроль в объединенной компании получили акционеры "Группы Альянс" (Арсен Идрисов, Муса, Дени и Магомед Бажаевы). Компания входит в топ-30 российских золотодобытчиков.