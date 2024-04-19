Tesla отзывает 3,9 тысячи Cybertruck из-за неисправности педали газа

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Американская Tesla отзывает около 3,9 тысячи электропикапов Cybertruck в связи с неисправностью педали газа, сказано на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (National Highway Transportation Safety Administration, NHTSA).

Педаль может отвалиться и застрять, что может привести к непреднамеренному набору скорости и повысить риск ДТП.

Компании не известно о каких-либо авариях по этой причине.

Автомобилистам будут менять или ремонтировать узел педали газа бесплатно.