Набиуллина отметила рекордный уровень инвестиционной активности в России

По ее оценке, экономика страны находится в инвестиционной фазе роста

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Экономика России находится в инвестиционной фазе роста, инвестиционная активность на рекордном уровне, растет и импорт инвестиционных товаров, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров по ставке.

После некоторого замедления в конце 2023 года рост экономической активности, по оценкам ЦБ, снова ускорился, прежде всего в сегменте потребления домохозяйств. "О повышенном потребительском спросе сигнализирует рост розничной торговли. Потребительские настроения находятся вблизи исторических максимумов, интерес граждан к крупным покупкам растет с декабря. В прошлые периоды существенного ужесточения ДКП мы этого не наблюдали", - отметила она.

"Инвестиционная активность находится на рекордном уровне. Хотя еще нет квартальных данных, об этом можно судить по косвенным индикаторам. Производство товаров инвестиционного назначения достигло исторически высоких объемов, растет инвестиционный импорт. Экономика находится в инвестиционной фазе роста, это одно из проявления структурной трансформации", - заявила Набиуллина.

"Все это обеспечивает высокую деловую активность. Индикатор бизнес-климата достиг максимума за 12 лет. Этот сильный результат обеспечен тем, что экономика фактически полностью задействует как производственные мощности, так и трудовые ресурсы", - сказала глава ЦБ.