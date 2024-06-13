"Норникель" к 2030 году удвоит переработку руды на Быстринском ГОКе

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - "Норникель" планирует к 2030 году увеличить переработку руды на Быстринском ГОКе (Забайкальский дивизион) вдвое, до 20 млн тонн, инвестирует на первом этапе 5 млрд рублей, сообщила компания.

Компания намерена реализовать четыре крупных инвестпроекта. Первый из них - ввод в эксплуатацию измельчительных валков высокого давления (ИВВД) - повысит производительность обогатительной фабрики на 350 тысяч тонн руды в год.

Инвестиции в этом проект составят порядка 5 млрд рублей, сообщил директор по реализации проектов капитального строительства Быстринского ГОКа Артур Усманов.

Завершение проекта расширения участка дробления и измельчения намечено на I квартал 2025 года и влечет за собой создание дополнительных рабочих мест на Быстринском ГОКе.

В 2023 году переработка руды на Быстринском ГОКе составила 11 млн тонн руды. Предприятие выпускает в год 64-68 тыс. тонн меди, 225-245 тыс. тройских унций золота в концентрате и 1,5-1,7 млн тонн железа в концентрате.

Еще миллион тонн руды в год прибавит к текущей мощности проект ИВВД-2, в котором объединен комплекс мероприятий для расширения пропускной способности других участков обогатительной фабрики компания. В том числе, извлечение железа прирастет на 10-15%.

Более отдаленные проекты - строительство золотоизвлекательной фабрики и "Быстра-2", где появится третья производственная линия мощностью 5 млн тонн руды в год.

Проект строительства золотоизвлекательной фабрики, в ходе которого общая производительность ГОКа может увеличиться еще на 2,7 млн тонн в год, находится в стадии планирования, сказал Усманов. "По мере освоения месторождения мы обнаружили руду, содержание золота в которой превышает заданные параметры в цепочке обогащения. Такую руду мы начали складировать, чтобы впоследствии самостоятельно перерабатывать на отдельной производственной линии новой фабрики", - уточнил он.

Финальный на сегодняшний день проект - ввод третьей производственной линии "Быстра-2" мощностью 5 млн тонн руды в год. По нему в 2024 году планируется провести разработку основных технических решений и начать разработку проектной документации по отдельным объектам инфраструктуры, пояснил представитель компании.

Расширение мощностей Быстринского ГОКа опирается на рост потребности в меди. В плане сбыта Быстринский ГОК ориентируется прежде всего на экспорт на азиатский рынок, хотя компания открыта для предложений, добавил Усманов.