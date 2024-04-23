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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Продажи смартфонов в Китае в I квартале выросли на 1,5%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Продажи смартфонов в Китае в первом квартале увеличились на 1,5% относительно аналогичного периода прошлого года, по данным Counterpoint Research.

Продажи растут второй квартал подряд.

Первое место на китайском рынке по-прежнему занимает бренд Vivo, несмотря на снижение его доли до 17,4% с 17,7% годом ранее. Далее следует Honor, нарастившая свою долю до 16,1% с 14,7%. Продажи первой компании сократились на 0,4%, в то время как второй - выросли на 11,5%.

На третью строчку переместилась Apple Inc.: доля бренда Apple упала за год до 15,7% с 19,7%, а продажи - на 19,1%.

Реализация смартфонов Huawei взлетела на 69,7%, доля бренда на рынке достигла 15,5% по сравнению с 9,3% в прошлом году.

Продажи Oppo (включая OnePlus) уменьшились на 15,5%, Xiaomi (включая Redmi) - повысились на 8,6%. Доля первого бренда упала до 15,3% с 18,4%, второго - достигла 14,6% против 13,6% в первом квартале 2023 года.

Реализация смартфонов в КНР в январе-марте относительно предыдущих трех месяцев выросла на 4,6%.

По итогам 2024 года аналитики Counterpoint ожидают повышения продаж на несколько процентов.

Apple Huawei Xiaomi Counterpoint Research Китай Vivo Oppo
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