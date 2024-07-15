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Counterpoint сообщила о росте мировых продаж смартфонов во II квартале на 6%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Глобальные поставки смартфонов во втором квартале 2024 увеличились на 6% в годовом выражении, рекордными темпами за три года, говорится в предварительном отчете исследовательской компании Counterpoint Research.

Рост продаж фиксируется третий квартал подряд и наблюдается практически во всех регионах мира, причем в Европе и Латинской Америке темпы превысили 10%.

Лидером мирового рынка смартфонов остается Samsung, увеличивший продажи на 5% в годовом выражении. Второе место по-прежнему занимает Apple Inc., несмотря на снижение поставок на 1%. Китайская Xiaomi продемонстрировала рекордные темпы роста - на 22%. Тем временем первое место по продажам смартфонов в Индии и Китае, двух самых населенных странах мира, в апреле-июне занял китайский бренд vivo.

"Рост продаж смартфонов в последние три квартала является хорошей новостью для всей отрасли, - отметил глава отдела исследований Counterpoint Тарун Патак. - В 2023 году продажи были минимальными за десятилетие, однако рынок начал быстро восстанавливаться. Мы сохраняем оптимистичные прогнозы на ближайшие кварталы".

Ранее в этот же день International Data Corporation сообщила, что, по ее предварительным подсчетам, поставки смартфонов в мире во втором квартале 2024 года увеличились на 6,5% - до 285,4 млн штук. Показатель растет четыре квартала подряд, добаила компания.

Apple Inc Samsung Counterpoint Research Xiaomi IDC Тарун Патак
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