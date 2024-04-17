Инфляция в РФ с 9 по 15 апреля в годовом выражении превысила 7,8%

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Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 9 по 15 апреля составила 0,12% после 0,16% со 2 по 8 апреля, 0,10% с 26 марта по 1 апреля и 0,11% с 19 по 25 марта, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 15 апреля составил 0,29%, с начала года - 2,25%.

Из данных за 15 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 15 апреля ускорилась до 7,82% с 7,75% на 8 апреля и 7,72% на конец марта, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 7,83% (с 7,79% на 8 апреля), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь апрель 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Ключевая ставка и прогнозы

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 22 марта принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%, оставив в целом неизменной и тональность своего заявления (по сути нейтральный сигнал).

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 22 марта сообщила, что вариантов кроме сохранения ставки не было.

"Мы более подробно обсуждали возможную траекторию и сигнал по ставке. Потому что были те, кто считает, что снижение инфляции уже приобретает устойчивый характер. Но были и те, кто считает, что выросли инфляционные риски. Поэтому мы обсуждали разные варианты. Но также большинство, практически консенсус, был за сохранение нынешнего нейтрального сигнала по ключевой ставке", - отметила Набиуллина.

"Мы обсуждали траекторию ключевой ставки. К снижению можно будет приступить после того, как для нас будет убедительным устойчивое снижение инфляции. Пока, по нашей оценке, это произойдет скорее во второй половине года", - сказала 22 марта Набиуллина, повторив сигнал про второе полугодие в ходе выступления в Госдуме 8 апреля.

Набиуллина 22 марта также заявляла, что, по оценке ЦБ, пик годовой инфляции в РФ будет пройден во II квартале.

ЦБ 22 марта подтвердил свой прогноз по инфляции в РФ на 2024 год на уровне 4,0-4,5%.

Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по инфляции в 2024 году составляет 5,3%.