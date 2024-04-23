Прогноз по росту промпроизводства в России в 2024 году понижен до 2,5% с 2,6%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития понизило прогноз роста промпроизводства в России в 2024 году до 2,5% с 2,6% в сентябрьской версии прогноза, сообщил журналистам представитель министерства.

Ведомство представило правительству основные параметры макропрогноза на 2024-2027 годы.

По словам представителя министерства, незначительное понижение прогноза объясняется пересмотром ожиданий в сфере добычи.

При этом рост в обрабатывающих отраслях промышленности в 2024 году ожидается на уровне 4%.

Минэкономразвития прогнозирует рост промпроизводства на 2,3% в 2025 году (в том числе в обрабатывающих отраслях - на 2,7%), также на 2,3% в 2026 году (2,7% в обработке), на 2,5% - в 2027 году (2,7% в обработке).