Минэкономразвития РФ ожидает роста реальных доходов населения в 2024 г. на 5,3%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития повысило прогноз по росту розничной торговли в России в 2024 году до 7,7% с 3,6% в сентябрьской версии, прогноз по росту реальных доходов населения повышен до 5,3%, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, представляя основные параметры макропрогноза на 2024-2027 годы на заседании правительства.

Прогноз по росту инвестиций в основной капитал в 2024 году, по его словам, остался прежним и равен 2,3%.

Он также сообщил, что прогноз по росту реальных доходов населения в 2024 году повышен до 5,3% с 3% в сентябрьской версии, а по реальным заработным платам - до 6,5% с 2,5%.

Безработица, по его словам, в 2024 году сохранится на уровне не выше 3%.

"Рост инвестиций на текущий год прогнозируем на уровне 2,3%. Оценку по сравнению с сентябрем не изменили, но база прошлого года оказалась выше. Напомню, что по итогам прошлого года наблюдался рекордный рост инвестиций - на 9,8%", - сказал министр.

"В текущем году сохранится высокая потребительская активность. Ожидаем рост розничной торговли в реальном выражении на 7,7%, платных услуг на 5,1%. Более высокие темпы роста потребления обеспечиваются, прежде всего, ростом собственного производства", - заявил Решетников.

"Потребительская активность является следствием роста доходов населения. В 2024 году денежные доходы увеличатся на 5,3% в реальном выражении и на 12,3% в номинальном. Основной фактор роста доходов - это заработные платы. Ожидаем рост на 6,5% в реальном выражении. Безработица сохранится на уровне не выше 3%", - отметил глава Минэкономразвития.