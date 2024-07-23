Spotify завершила II квартал с рекордной чистой прибылью

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Шведская Spotify Technology, оператор одноименного музыкального стримингового сервиса, во втором квартале получила рекордную в своей истории чистую прибыль и увеличила выручку благодаря росту числа подписчиков.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в прошлом квартале составила 274 млн евро против убытка в размере 302 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Прибыль в расчете на акцию составила 1,33 евро. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предусматривал показатель на уровне 1,23 евро на акцию.

Выручка увеличилась на 20%, до 3,81 млрд евро, в то время как аналитики ожидали 4,17 млрд евро.

Количество платных подписчиков Spotify выросло за год на 12% - до 246 млн. Как ожидают в компании, в третьем квартале число подписчиков увеличится на 13 млн относительно июня, в том числе число платных подписчиков - на 5 млн человек.

Spotify также прогнозирует рост выручки до 4 млрд евро в следующем квартале.

Котировки акций Spotify растут на 14,6% на предварительных торгах в Нью-Йорке во вторник. Рыночная стоимость компании с начала года взлетела на 57,2% (до $57,7 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 16,7%.