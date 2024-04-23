Бенефициар "Домодедово" Каменщик зарегистрировал холдинговую компанию в юрисдикции РФ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Дмитрий Каменщик, чей контроль над московским аэропортом "Домодедово" и его операционными компаниями исторически был структурирован через иностранные юрисдикции, учредил в середине апреля ООО "ДМЕ Холдинг", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Компания зарегистрирована в Московской области - в одном из помещений пассажирского терминала аэропорта - с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основные виды деятельности ООО - деятельность холдинговых компаний, вспомогательная, связанная с воздушным транспортом, аэропортовая. У компании два гендиректора - Александр Миндрин и Сергей Михайлов.

То, что Каменщик является конечным контролирующим лицом группы "Домодедово", из года в год отражается в отчетности по МСФО холдинговой компании DME Limited. Эта фирма была зарегистрирована в 2001 году как FML Ltd на острове Мэн, а в 2012 году уже под нынешнем названием она получила кипрскую регистрацию.

В самом раннем из опубликованных на сайте аэропорта отчете за 2013 год сказано, что формальным владельцем DME Limited на тот момент числилась зарегистрированная на Маврикии Alamo Limited. При этом в конце 2015 года последняя сменила место регистрации на Мальту - это произошло на фоне расследования уголовного дела в отношении руководства "Домодедово" после теракта в аэропорту в 2011 году.

С декабря 2016 года DME Limited владели две компании - нидерландская DME Stichting Administratiekantoor и мальтийская Atlant Foundation. В таком качестве они фигурировали в отчетах за 2016-2022 годы. В самом свежем отчете, за первое полугодие 2023 года, они не упоминаются.

В июне прошлого года сообщалось о регистрации в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьском (Калининградская область) МКООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед". Учредителем нового резидента САР выступила DME Limited. До редомициляции компания была зарегистрирована на острове Мэн с названием Airport Management Company Limited, в материалах аэропорта для инвесторов она фигурировала как ключевая холдинговая структура для российских юрлиц группы.

В июле под управление МКООО перешли 19 компаний, участвующих в управлении "Домодедово": "Домодедово пэссенджер терминал", ООО "Домодедово эрфилд", ООО "Домодедово коммершл сервисиз" и другие.

"Домодедово" - второй по размеру пассажиропотока аэропорт РФ. В 2023 году обслужил 19,9 млн человек, что на 6% меньше, чем за предыдущий год. Крупнейшие базовые авиакомпании - S7 и "Уральские авиалинии", среди обслуживаемых зарубежных перевозчиков - Emirates, Air Arabia, Egypt Air.