Чистая прибыль "Внуково" по РСБУ в 2023 году выросла почти в 5 раз

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Внуково" по РСБУ в 2023 году выросла почти в 5 раз относительно результата за 2022 год, до 1,7 млрд руб., говорится в отчетности аэропорта.

Выручка компании поднялась примерно на 15% до 10,2 млрд руб. При этом авиационные доходы (сборы за взлет-посадку, пользование терминалом и пр.) составили 5,96 млрд руб., доходы от сдачи помещений в аренду - 3,5 млрд руб. Себестоимость продаж сократилась на 3%, до 7,4 млрд руб.

В прошлом году "Внуково" объявило дивиденды за 2022 год в объеме 90,65 млн руб., сказано в отчете, а также выплаты из нераспределенной прибыли прошлых лет, накопленной в размере почти 5 млрд руб. К концу 2023 года фактически было выплачено 3,8 млрд руб.

Долгосрочные обязательства "Внуково" на конец 2023 года составили 6,2 млрд руб. (-16% к концу 2022 года), в том числе заемные средства – 4,9 млрд руб. (-18%). Краткосрочные обязательства за год выросли до 4,8 млрд руб. (+35%): кредиторская задолженность - до 3,2 млрд руб. (+84%), заемные средства - до 1,08 млрд руб. (+9%). Крупнейшим кредитором "Внуково" оставался Сбербанк. Сумма основного долга перед ним на конец отчетного периода составляла 5,9 млрд руб. (годом ранее – 6,9 млрд руб.) Погасить его, как и прежде, требуется в 2027 году.

Как сообщалось, пассажиропоток "Внуково" в 2023 году упал на 11%, составив 14,5 млн пассажиров. При этом если внутренние перевозки через аэропорт сократились на 36%, до 6,6 млн человек, то зарубежные, напротив, выросли на 30%, достигнув 7,9 млн человек.

Крупнейшие базовые авиакомпании "Внуково" – "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), "ЮТэйр", AZUR air, среди обслуживаемых иностранных – Turkish Airlines, Flydubai, Uzbekistan Airways, AZAL.