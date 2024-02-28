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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Группа "Южуралзолото" в 2023 году снизила производство золота на 7%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Группа "Южуралзолото" (ЮГК) в 2023 году сократила производство на 7% до 412,5 тыс. унций (12,8 тонны) золота, сообщила компания.

ЮГК объясняет это снижением содержания золота на Кочкарском месторождении по причине использования более бедной руды со складов и сдвига начала производства на месторождении Высокое в Сибири на 2024 год.

При этом, подчеркивает компания, в IV квартале производство значительно выросло год к году – на 12% – за счет ввода новых мощностей. Ожидается, что этот рост продолжится в 2024 году.

Выручка ЮГК в 2023 году, по предварительным данным, выросла на 19%, до рекордных 68 млрд рублей, вследствие повышения средней цены реализации и курса доллара.

Южуралзолото ЮГК золото
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