Prada увеличила выручку на 22% в I квартале

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Итальянский дом моды Prada SpA в первом квартале увеличил выручку на 22% относительно того же периода прошлого года - до 1,065 млрд евро, сообщается в пресс-релизе компании.

Позитивное влияние на результаты оказало открытие экономики Китая и увеличение числа туристов в Европе.

Розничные продажи повысились на 23% - до 953 млн евро. В том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель вырос на 22%, в Европе - на 28%, в Японии - на 55%, в Северной и Южной Америке - на 5%, на Ближнем Востоке - на 15%.

Двухзначные темпы подъема были зафиксированы во всех продуктовых категориях, отмечается в сообщении. Продажи изделий из кожи выросли на 14%, одежды - на 38% и обуви - на 20%.

Котировки акций Prada по итогам торгов в четверг на Гонконгской бирже снизились на 0,2%. Квартальная отчетность была опубликована после окончания сессии. С начала текущего года капитализация компании подскочила почти на 25%, в то время как фондовый индекс Hang Seng снизился на 0,2%.

Компания, которая первоначально именовалась Prada Brothers и продавала преимущественно изделия из кожи, была основана в 1913 году Марио Прада и его братом Мартино в Милане. В 1978 году компанию унаследовала его внучка Миучча Прада. В настоящее время Prada работает в 70 странах мира, крупнейший ее магазин расположен в Дубае. В число брендов компании входят, в частности, Miu Miu (молодежная линия), Car Shoe (одежда и обувь) и Church's (английский производитель обуви).