Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Prada увеличила выручку на 21% в 2022 году, сильнее прогнозов

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Итальянский дом моды Prada SpA увеличил чистую прибыль и выручку в 2022 году, причем выручка превысила прогнозы рынка.

Чистая прибыль составила 465 млн евро против 294 млн евро годом ранее. Скорректированная прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) увеличилась на 69%, до 845,2 млн евро.

Выручка в прошлом году составила 4,2 млрд евро по сравнению с 3,37 млрд евро годом ранее (рост на 21%). Опрошенные FactSet аналитики прогнозировали, что показатель составит 4,07 млрд евро.

Розничные продажи за минувший год подскочили на 24% - до 3,7 млрд евро.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе розничные продажи сократились на 2% без учета изменения валютных курсов, до 1,23 млрд евро. В Европе продажи взлетели на 63%, до 1,19 млрд евро, в Северной и Южной Америке - увеличились на 22%, до 782 млн евро, в Японии - на 31%, до 369 млн евро, на Ближнем Востоке - на 23%, до 167 млн евро.

Prada по итогам 2022 года планирует выплатить дивиденды в размере 0,11 евро на акцию против 0,07 евро на акцию за 2021 год, говорится в сообщении.

Котировки акций компании по итогам торгов в четверг на Гонконгской бирже выросли на 0,3%. С начала года капитализация подскочила на 22,8%.

Компания, которая первоначально именовалась Prada Brothers и продавала преимущественно изделия из кожи, была основана в 1913 году Марио Прада и его братом Мартино в Милане. В 1978 году компанию унаследовала его внучка Миучча Прада. В настоящее время Prada работает в 70 странах мира, крупнейший ее магазин расположен в Дубае. В число брендов компании входят, в частности, Miu Miu (молодежная линия), Car Shoe (одежда и обувь) и Church's (английский производитель обуви).

Prada Италия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Крупнейшие банки РФ в феврале нарастили продажу валюты до 496 млрд рублей

Опрос ЦБ выявил негативные последствия замены "недружественного" оборудования в компаниях

Опрос ЦБ выявил негативные последствия замены "недружественного" оборудования в компаниях

Загородные дома в России подорожали на 13% за год на фоне роста спроса

Загородные дома в России подорожали на 13% за год на фоне роста спроса

Поставки российского СПГ в ЕС в 2022 году оценены как рекордные

Трейдеры больше не ждут снижения ставок мировыми ЦБ в 2023 году

Трейдеры больше не ждут снижения ставок мировыми ЦБ в 2023 году

Агентство Argus запустило котировку Urals в Индии

"Аэрофлот" получил сертификат разработчика авиатехники

"Аэрофлот" получил сертификат разработчика авиатехники

Греф не стал комментировать перспективы продления своих полномочий в Сбере

Греф не стал комментировать перспективы продления своих полномочий в Сбере

Сбербанк примет решение о размере дивидендов за 2022 год в марте

Credit Suisse отложил публикацию годового отчета после ночного звонка SEC

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });