Prada увеличила выручку на 21% в 2022 году, сильнее прогнозов

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Итальянский дом моды Prada SpA увеличил чистую прибыль и выручку в 2022 году, причем выручка превысила прогнозы рынка.

Чистая прибыль составила 465 млн евро против 294 млн евро годом ранее. Скорректированная прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) увеличилась на 69%, до 845,2 млн евро.

Выручка в прошлом году составила 4,2 млрд евро по сравнению с 3,37 млрд евро годом ранее (рост на 21%). Опрошенные FactSet аналитики прогнозировали, что показатель составит 4,07 млрд евро.

Розничные продажи за минувший год подскочили на 24% - до 3,7 млрд евро.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе розничные продажи сократились на 2% без учета изменения валютных курсов, до 1,23 млрд евро. В Европе продажи взлетели на 63%, до 1,19 млрд евро, в Северной и Южной Америке - увеличились на 22%, до 782 млн евро, в Японии - на 31%, до 369 млн евро, на Ближнем Востоке - на 23%, до 167 млн евро.

Prada по итогам 2022 года планирует выплатить дивиденды в размере 0,11 евро на акцию против 0,07 евро на акцию за 2021 год, говорится в сообщении.

Котировки акций компании по итогам торгов в четверг на Гонконгской бирже выросли на 0,3%. С начала года капитализация подскочила на 22,8%.

Компания, которая первоначально именовалась Prada Brothers и продавала преимущественно изделия из кожи, была основана в 1913 году Марио Прада и его братом Мартино в Милане. В 1978 году компанию унаследовала его внучка Миучча Прада. В настоящее время Prada работает в 70 странах мира, крупнейший ее магазин расположен в Дубае. В число брендов компании входят, в частности, Miu Miu (молодежная линия), Car Shoe (одежда и обувь) и Church's (английский производитель обуви).