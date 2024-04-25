МосБиржа начнет торги акциями МТС банка 26 апреля

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Московская биржа 26 апреля начнет торги акциями ПАО "МТС банк" в процессе обращения, сообщается в информации на сайте торговой площадки.

В режиме основных торгов Т+ сделки с акциями банка начнутся с 15:00 по Москве с проведением аукциона открытия до 15:10.

В режиме переговорных сделок (РПС), РПС с ЦК, междилерское РЕПО, РЕПО с ЦК - Адресные заявки и РЕПО с ЦК - Безадресные заявки торги начнутся с 15:00.

C 19 апреля по 25 апреля проводился прием заявок на участие в первичном публичном предложении (IPO) МТС-банка. Инвесторам предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. В рамках размещения ПАО "МТС", мажоритарный акционер банка, не продавало принадлежащие ему акции, по итогам IPO оно сохранит мажоритарную долю в капитале банка.

Диапазон цены размещения в рамках IPO составлял 2350-2500 руб. за акцию. По сообщениям СМИ, книга заявок переподписана более чем в пять раз.

МТС банк по итогам 2023 года занимал 24-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".