МТС банк может использовать средства от IPO на сделки M&A

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - МТС банк может использовать средства от размещения акций на бирже для покупки активов, видит несколько интересных вариантов, заявил председатель правления банка Илья Филатов.

"Мы для себя смотрим разные направления применения этих инвестиций (от IPO - ИФ). Первое - мы смотрим на новые какие-то возможности: будь то страхование, будь то еще какие-то направления, которые нам комплементарны. Вторая часть - мы видим несколько возможных сделок неорганических сейчас. У нас есть несколько вариантов при которых мы могли бы получить дополнительную синергию с точки зрения моделей бизнеса и с точки зрения приобретения дополнительного капитала. Третий вариант - продолжать органически расти", - сообщил Филатов в прямом эфире "Тинькофф инвестиций".

"Действительно есть несколько таких возможных кандидатов (для покупки - ИФ)", - отметил он.

МТС банк 12 апреля объявил о планах провести IPO на "Московской бирже". Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Кредитная организация может увеличить уставный капитал на 3,6 млрд рублей - до 18,6 млрд рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 7 187 042 штук номинальной стоимостью 500 рублей каждая.

Цена размещения в рамках IPO составляет 2350-2500 рублей за акцию. Это соответствует рыночной капитализации банка в размере приблизительно от 70,6 млрд рублей до 75,1 млрд рублей без учета средств, привлекаемых в рамках размещения.

Банк в рамках IPO планирует привлечь около 10 млрд рублей, отметил Филатов.

В рамках размещения ПАО "МТС", мажоритарный акционер банка, не планирует продавать принадлежащие ему акции. По итогам IPO МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка.

МТС банк по итогам 2023 года занимал 24-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".