Danieli подала апелляцию на взыскание в пользу "Новостали" аванса за непоставленный прокатный стан

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Компания Danieli (Италия) подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суд Ростовской области, удовлетворившего иск Новороссийского прокатного завода (холдинг "Новосталь") о взыскании с итальянской компании аванса за непоставленный прокатный стан. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд начнет рассмотрение жалобы 23 июля.

Как сообщалось, Новороссийский прокатный завод в случае невыплаты долга ответчиком после вступления решения суда в законную силу получит в собственность российские активы Danieli. В их числе 99,99998% долей ООО "Даниели Волга" (завод в Нижегородской области), 100% ООО "Даниэли Хеншель Сервис" (торговое предприятие) и 100% ООО "Элсид-Чеда" (проектировщик промышленных процессов).

Суд первый инстанции вынес решение в пользу Новороссийского прокатного завода 15 мая 2024 года, тем же решением отклонил встречный иск Danieli о взыскании с завода недоплаченной части аванса. Обжалуемое решение считается не вступившим в законную силу до вердикта апелляционной инстанции.

Danieli, согласно заключенному в 2018 году договору, должна была поставить заводу прокатный стан мощностью 600 тыс. тонн проката в год, но поставка не состоялась. В связи с этим Новороссийский прокатный завод потребовал в суде с Danieli 4,46 млн евро, из которых 4,372 млн евро - основной долг, 88 тыс. евро - проценты.

Во встречном иске Danieli просила взыскать с завода недоплаченную часть предусмотренного договором аванса в размере 1,379 млн евро, а также пени. Представитель Danieli обосновал требование тем, что компания, несмотря на приостановку производства оборудования, уже заказала некоторые компоненты для его изготовления у своих субпоставщиков.

Новороссийский прокатный завод в феврале 2020 года стал владельцем производственного комплекса обанкротившегося ООО "Ростовский электрометаллургический завод" (РЭМЗ, Шахты, Ростовская область), заплатив за актив 6,5 млрд рублей.

В июне 2023 года Новороссийский прокатный завод перешел под контроль ООО "Новосталь" (Москва). "Новосталь" намерена вложить 40 млрд рублей в строительство завода по производству горячекатаного листа в Шахтах, сообщалось ранее со ссылкой на замгубернатора Ростовской области Игоря Сорокина.

Компания Danieli в начале 2014 года открыла в Дзержинске Нижегородской области первую очередь завода по производству и сервисному обслуживанию металлургического оборудования. В апреле 2023 года Danieli заявила о намерениях уйти с российского рынка.