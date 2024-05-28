Ozon опробует тягач "КАМАЗа" нового поколения К5

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Ozon протестирует седельный флагманский седельный тягач "КАМАЗ" пятого поколения (К5, КАМАЗ-54901), сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Автомобиль должны передать онлайн-ритейлеру до конца мая. Его будут использовать для доставки товара на склады компании.

Представители Ozon договорились взять машину в тест в ходе визита на "КАМАЗ". От Ozon в нем приняли участие руководитель группы закупок транспорта, глава транспортного направления и менеджер по закупкам ООО "Интернет решения".

На рабочей встрече с представителями Ozon обсуждались вопросы ценообразования на модельный ряд "КАМАЗ" и запчасти к нему, уровень локализации автомобилей поколения К5, сервисное обслуживание автотехники и гарантийные обязательства. После совещания для делегации Ozon провели экскурсию на производство.

Ozon - один из крупнейших в России онлайн-ритейлеров. Годовой оборот компании оборот компании от продаж (GMV, включая услуги) в 2023 году увеличился более чем вдвое, превысив 1,7 трлн рублей.