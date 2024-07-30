ОАК в I полугодии получила 14,4 млрд рублей чистого убытка

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) в I полугодии 2024 года получило 14,4 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против прибыли в размере 4,9 млрд руб. за тот же период прошлого года, свидетельствует отчетность компании.

Выручка поднялась на 16%, до 56,8 млрд руб., себестоимость продаж - на 29%, до 48,6 млрд руб. Валовая прибыль, таким образом, составила 8,3 млрд руб. (против 11,4 млрд руб. годом ранее).

Существенное влияние на финансовый результат ОАК, согласно отчетности, оказали прочие расходы (27 млрд руб. против 8,7 млрд руб. за январь-июнь 2023 года), проценты к уплате (11,2 млрд руб. против 6,6 млрд руб.). Прочие доходы при этом составили 26,5 млрд руб. против 20,1 млрд руб.

Долгосрочные обязательства ОАК на конец отчетного периода достигли 695,7 млрд против 543,3 млрд руб. на конец 2023 года, относящиеся к ним заемные средства - 337,4 млрд против 289,6 млрд руб. Краткосрочные обязательства были на уровне 689 млрд против 610 млрд руб., в том числе заемные средства - 170,4 млрд против 158 млрд руб.

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия РФ, контролируется госкорпорацией "Ростех".