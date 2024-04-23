ОАК в I квартале сократила чистый убыток по РСБУ в 1,3 раза

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) по РСБУ сократился в I квартале 2024 года в 1,3 раза до 885 млн руб., свидетельствует отчетность компании.

Выручка поднялась в 1,9 раза до 29,7 млрд руб., себестоимость продаж – в 1,7 раза до 21,8 млрд руб. Валовая прибыль, таким образом, составила 7,8 млрд руб. (против 3,2 млрд руб. годом ранее).

Существенное влияние на финансовый результат ОАК, согласно отчетности, оказали прочие расходы (19,6 млрд руб. против 3 млрд руб. за январь-март 2023 года), проценты к уплате (5,7 млрд руб. против 3 млрд руб.). Прочие доходы составили 23 млрд руб. против 7,1 млрд руб.

Долгосрочные обязательства ОАК на конец отчетного периода составили 596,1 млрд против 543,3 млрд руб. на конец 2023 года, относящиеся к ним заемные средства – 293,7 млрд против 289,6 млрд руб. Краткосрочные обязательства были на уровне 677,8 млрд против 610 млрд руб., в том числе заемные средства – 162,3 млрд против 158 млрд руб.

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия РФ, контролируется госкорпорацией "Ростех".