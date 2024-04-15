"Новошип" в 2023 году получил 22,6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") в 2023 году получило 22,564 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, сообщается в консолидированной отчетности компании.

Выручка составила 43,528 млрд рублей, в том числе на основе тайм-чартерного эквивалента - 41,87 млрд рублей.

Сопоставимые данные за 2022 год "Новошип" не приводит, отчетность за тот период не раскрывалась.

Прямые операционные расходы компании в прошлом году составили 8,3 млрд рублей, прочие операционные расходы - 1,3 млрд рублей. Прибыль от эксплуатации судов достигла 33,57 млрд рублей, операционная прибыль - 25,927 млрд рублей.

Краткосрочные обязательства компании на 31 декабря 2023 года равнялись 53,9 млрд рублей, долгосрочные - 1,28 млрд рублей.

"Новошип" является крупнейшей российской судоходной компанией на Черном море, сообщается на ее сайте.

В 2023 году пароходство увеличило чистую прибыль по РСБУ в 70 раз по сравнению с показателем 2022 года - до 12,351 млрд рублей. Это рекордный показатель прибыли компании с 1999 года (более старые данные о финансовых показателях в ЕГРЮЛ отсутствуют). Выручка увеличилась в 13,5 раза, до рекордных 12,075 млрд рублей.