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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

"Новошип" в 2023 году получил рекордную выручку и чистую прибыль по РСБУ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") в 2023 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 70 раз по сравнению с показателем 2022 года – до 12,351 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.

Это рекордный показатель прибыли компании с 1999 года (более старые данные о финансовых показателях в ЕГРЮЛ отсутствуют). Прежний максимум по чистой прибыли был получен в 2020 году, он составил 9,63 млрд рублей.

Выручка за отчетный период увеличилась в 13,5 раза, до рекордных 12,075 млрд рублей. Прежде годовая выручка пароходства не превышала 2,91 млрд рублей (получена по итогам 2001 года).

Себестоимость продаж в 2023 году снизилась на 14% до 136,1 млн рублей.

Валовая прибыль увеличилась в 16 раз до 11,939 млрд рублей, прибыль от продаж – в 27,7 раза до 11,636 млрд рублей.

Согласно отчету, в 2023 году "Новошип" получил 11,89 млрд рублей в виде дивидендов от дочерних обществ. В 2022 году поступления по этой статье составили 641,4 млн рублей.

Возросли также существенно поступления от продажи внеоборотных активов - 223,163 млн рублей (в 2022 году - 56 тыс. рублей).

Дебиторская задолженность за прошлый год выросла с 12,512 млн рублей до 426,87 млн рублей, кредиторская – с 448,71 млн рублей до 11,57 млрд рублей.

"Новошип" является крупнейшей российской судоходной компанией на Черном море, сообщается на ее сайте.

Новошип Новороссийское морское пароходство
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