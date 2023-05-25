Globaltruck избрал совет директоров из менеджеров купившей его группы "Монополия"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Том-менеджеры транспортной группы компаний "Монополия", которая приобрела контрольный пакет автомобильного FTL-перевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак менеджмент", ГТМ), избраны членами совета директоров Globaltruck, сообщила компания.

Акционеры ГТМ на годовом собрании 24 мая утвердили новый состав совета, в который вошли 9 человек. Cемь новых директоров - это основатель и глава совета директоров группы "Монополия" Илья Дмитриев, ее коммерческий директор Евгений Ивлев, операционный директор Кирилл Калинкин, CEO Екатерина Михайлова, директор по экономике и финансам Денис Михалин (накануне назначен CEO Globaltruck), а также директор бизнес-направления "Грузы" Лев Стариковский и директор по корпоративному развитию и связям с инвесторами Василий Ушаков.

Двое членов совета - заместитель гендиректора по правовым вопросам Елизавета Маркунина и бывший партнер PwC (ныне - "Технологии доверия") Наталья Яковлева - сохранили свои места и в его обновленном составе.

Акционеры Globaltruck также утвердили рекомендацию о невыплате финальных дивидендов на 2022 год в связи с убытком по РСБУ в размере 17,8 млн руб.

По МСФО Globaltruck за 2022 год получил выручку в 15,4 млрд руб. (+24%), оставшись в символической прибыли - 100,8 млн руб. против 191,1 млн руб. в 2021 году.

Группа "Монополия" в апреле закрыла сделку по приобретению 75,07% акций Globaltruck, планово выкупив 43,89 млн обыкновенных акций перевозчика по фиксированной цене 82,5 рубля за бумагу. Таким образом, стоимость приобретенного группой пакета составила 3,62 млрд рублей. Сделка была закрыта 21 апреля.

До этого 61% капитала компании владела подконтрольная основателю Globaltruck Александру Елисееву кипрская GT Globaltruck Ltd, РФПИ и соинвесторы - 19,4%, на остальных акционеров приходилось 19,6%.

"Монополия" сообщала, что акционеры группы планируют сохранить текущие объемы бизнеса и численность персонала Globaltruck с постепенной интеграцией перевозчика. Совокупная выручка объединенной компании в 2023 году, как планируют в ГК, составит 60 млрд рублей.

В структуру Globaltruck входят семь компаний, осуществляющих операционную деятельность в РФ. Перевозчик обслуживает около тысячи клиентов, в том числе крупнейших игроков сегментов розничной торговли, FMCG, электронной коммерции и доставки посылок, а также российские промышленные холдинги.

Последние несколько лет Globaltruck разрабатывал цифровую логистическую платформу GT-2. Инфраструктура объединенной компании, как сообщали в ГК "Монополия", будет трансформироваться в сервисную, обслуживающую цифровые платформы: и GT-2, и собственную действующую платформу "Монополии" - Monopoly.Online.

Автопарк объединенной группы составляет 2,3 тыс. сцепок тягачей и полуприцепов. В него входит парк Globaltruck, который состоял из порядка 1,3 тысячи тягачей (в основном Volvo и Scania) и 1,5 тысячи полуприцепов.

"Монополия сообщала о возможном делистинге бумаг ГТМ с "МосБиржи". В группе не уточняли, когда и при каких условиях это может произойти.